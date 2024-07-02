Генсек ООН: Кыргызстан мирным путем решает вопросы границ

Кыргызстан мирным путем решает вопросы о делимитации и демаркации границ.

Кыргызстан мирным путем решает вопросы о делимитации и демаркации границ.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом Садыром Жапаровым, которая состоялась в госрезиденции в Чолпон-Ате.

"Сотрудничество между Кыргызстаном и ООН плодотворно развивается. Все вопросы, связанные с границами, решаете на дипломатическом уровне. Вы договорились о делимитации границ с Узбекистаном. Я думаю, с Таджикистаном тоже проблема будет решена. Кыргызстан можно назвать символом мира", - сказал он.

Сообщается, что Жапаров и Гутерриш обсудят состояние и перспективы сотрудничества в рамках ООН, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, ознакомятся с одним из проектов ПРООН. Также планируется культурно-ознакомительная программа.

Генсек ООН 3 июля отправится в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, что Гуттериш отправился в турне по странам Центральной Азии - Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Он встретится с президентами и другими высокопоставленными представителями правительств, а также ознакомится с проектами, связанными с борьбой с изменением климата, и пообщается с местными активистами.