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Генсек ООН и глава МИД России проводят встречу в рамках G20

Генсек ООН и глава МИД России проводят встречу в рамках G20 Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках саммита "Группы двадцати" (G20) проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
В регионе
15 ноября 2022 г. 12:59
Генсек ООН и глава МИД России проводят встречу в рамках G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках саммита "Группы двадцати" (G20) проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сопровождает Лаврова в поездке.

Лавров прибыл на G20 вместе министром финансов РФ Антоном Силуановым.

"Сергей Лавров и Генсекретарь ООН", - сопроводила Захарова соответствующей подписью пост с фотографией Лаврова и Гутерришем.

Накануне заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявлял, что Гутерриш хотел бы провести встречу с Лавровым.

Саммит проходит на индонезийском острове Бали, и продолжится 16 ноября.

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