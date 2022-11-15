Генсек ООН и глава МИД России проводят встречу в рамках G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках саммита "Группы двадцати" (G20) проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сопровождает Лаврова в поездке.
Лавров прибыл на G20 вместе министром финансов РФ Антоном Силуановым.
"Сергей Лавров и Генсекретарь ООН", - сопроводила Захарова соответствующей подписью пост с фотографией Лаврова и Гутерришем.
Накануне заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявлял, что Гутерриш хотел бы провести встречу с Лавровым.
Саммит проходит на индонезийском острове Бали, и продолжится 16 ноября.