Генсек ОЭС: Форум ОЭС очень важен для обсуждения актуальных проблем организации

Саммит Организации экономического сотрудничества очень важен для обсуждения актуальных проблем организации, определения новых направлений, а также создания новых сценариев для дальнейшего сотрудничества.

Саммит Организации экономического сотрудничества очень важен для обсуждения актуальных проблем организации, определения новых направлений ее работы, а также создания новых сценариев для дальнейшего сотрудничества.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири.

По его словам, для того чтобы ОЭС стала боле интегрированной организацией, необходимо решить проблему с низким уровнем инвестиций и отсутствием соглашений о торговле между странами-членами.

Генсек отметил, что соглашение об энергобезопасности между странами ОЭС было подписано только Азербайджаном и Турцией, в связи с чем призвал остальные страны также подписать соглашение.