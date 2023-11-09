О нас

Генсек ОЭС: Форум ОЭС очень важен для обсуждения актуальных проблем организации

Генсек ОЭС: Форум ОЭС очень важен для обсуждения актуальных проблем организации Саммит Организации экономического сотрудничества очень важен для обсуждения актуальных проблем организации, определения новых направлений, а также создания новых сценариев для дальнейшего сотрудничества.
В регионе
9 ноября 2023 г. 11:40
Генсек ОЭС: Форум ОЭС очень важен для обсуждения актуальных проблем организации

Саммит Организации экономического сотрудничества очень важен для обсуждения актуальных проблем организации, определения новых направлений ее работы, а также создания новых сценариев для дальнейшего сотрудничества.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири.

По его словам, для того чтобы ОЭС стала боле интегрированной организацией, необходимо решить проблему с низким уровнем инвестиций и отсутствием соглашений о торговле между странами-членами.

Генсек отметил, что соглашение об энергобезопасности между странами ОЭС было подписано только Азербайджаном и Турцией, в связи с чем призвал остальные страны также подписать соглашение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sec.-Gen.: ECO Forum very important for discussing current problems of organization

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
8 ноября 2023 г. 20:58
На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
ФотоНа параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
8 ноября 2023 г. 14:08
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
8 ноября 2023 г. 13:31
Грандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоГрандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2023 г. 13:22
В Баку в связи с Днем Победы прошло шествие военнослужащих
ФотоВ Баку в связи с Днем Победы прошло шествие военнослужащих
8 ноября 2023 г. 11:04
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
ВидеоМехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2023 г. 00:11
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2023 г. 00:00
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
8 ноября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi