О нас

Генсек ОДКБ заявил об отсутствии официальных заявлений о приостановке членства Армении

Генсек ОДКБ заявил об отсутствии официальных заявлений о приостановке членства Армении Армения в последнее время не участвует в работе секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало.
В регионе
12 марта 2024 г. 01:17
Генсек ОДКБ заявил об отсутствии официальных заявлений о приостановке членства Армении

Армения в последнее время не участвует в работе секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы как международная организация уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ, - сказал генсек организации. - О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi