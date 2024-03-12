Генсек ОДКБ заявил об отсутствии официальных заявлений о приостановке членства Армении

Армения в последнее время не участвует в работе секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало.

Армения в последнее время не участвует в работе секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы как международная организация уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ, - сказал генсек организации. - О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации".