Генсек ОДКБ заявил о неполной готовности организации реагировать на гибридные атаки

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время не в полной мере готова к отражению гибридных атак.
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Говоря о гибридных атаках, в рамках которых реализуются санкционные меры и политическое давление, Зась напомнил, что ОДКБ "создавалась как чисто военно-политическая организация для отражения военных угроз".
Перечисляя применяемые в ходе гибридных атак методы, Зась назвал "угрозы террористического характера".
"Это и наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере ИКТ", - отметил генсек.
Отметим, что в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан.