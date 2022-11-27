Генсек ОДКБ заявил о неполной готовности организации реагировать на гибридные атаки

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время не в полной мере готова к отражению гибридных атак.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время не в полной мере готова к отражению гибридных атак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Говоря о гибридных атаках, в рамках которых реализуются санкционные меры и политическое давление, Зась напомнил, что ОДКБ "создавалась как чисто военно-политическая организация для отражения военных угроз".

Перечисляя применяемые в ходе гибридных атак методы, Зась назвал "угрозы террористического характера".

"Это и наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере ИКТ", - отметил генсек.

Отметим, что в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан.