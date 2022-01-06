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Генсек ОДКБ: События в Казахстане представляют реальную угрозу

Генсек ОДКБ: События в Казахстане представляют реальную угрозу События в Казахстане представляют реальную угрозу безопасности республики и даже территориальной целостности.
В регионе
6 января 2022 г. 22:53
Генсек ОДКБ: События в Казахстане представляют реальную угрозу

События в Казахстане представляют реальную угрозу безопасности республики и даже территориальной целостности.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Те события, которые там сейчас происходят, представляют собой реальную угрозу безопасности страны, ее стабильности и даже территориальной целостности. Поэтому поступило такое обращение, были проведены экстренные консультации глав государств и принято соответствующее решение о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ. Для того, чтобы там минимизировать, локализовать эти угрозы", - заявил Зась.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики.

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Версия на азербайджанском языке KTMT-nin baş katibi: "Qazaxıstanda baş verənlər ölkə üçün real təhlükə yaradır"

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