О нас

Генсек ОДКБ: Армении должно оценить угрозы безопасности, стоящие перед страной

Генсек ОДКБ: Армении должно оценить угрозы безопасности, стоящие перед страной Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в полном объеме сохраняет свои обязательства по отношению к Армении, несмотря на решение Еревана ограничить участие в работе объединения.
В регионе
24 апреля 2024 г. 06:22
Генсек ОДКБ: Армении должно оценить угрозы безопасности, стоящие перед страной

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в полном объеме сохраняет свои обязательства по отношению к Армении, несмотря на решение Еревана ограничить участие в работе объединения.

Как передает Report со ссылкой на газету "Известия", об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Армения действительно ограничила свое участие в работе ОДКБ, однако основные механизмы взаимодействия функционируют, работа по повестке организации продолжается", - заявил Тасмагамбетов.

Он подчеркнул, что все обязательства ОДКБ в отношении Армении сохраняются в полном соответствии с уставными целями и принципами организации.

Генсек ОДКБ также отметил, что выбор Еревана - оставаться в составе ОДКБ или покинуть организацию - будет суверенным решением этого независимого государства.

"Другой вопрос, как нынешнее руководство Армении оценивает те угрозы и риски национальной безопасности, с которыми сталкивается страна", - подчеркнул Тасмагамбетов.

При этом, по его словам, аналитики секретариата организации "указывают, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться, однако в этом случае сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сейчас достаточно сложно спрогнозировать и просчитать".

"Рассуждая о вероятности конфронтации Армении с ОДКБ, надеюсь, не более чем гипотетической, нужно учитывать ресурсную базу и реальные возможности сторон, поэтому этот вопрос, пусть он в настоящий момент и не может быть отнесен к разряду крайне актуальных, требует анализа", - отметил Тасмагамбетов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KTMT-nin baş katibi: Ermənistan üzləşdiyi təhlükəsizlik təhdidlərini qiymətləndirməlidir

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi