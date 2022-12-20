Генсек ОДКБ: Принятие новых стран в организацию не обсуждается

Вопрос о вхождении в Организацию Договора о коллективной безопасности новых членов не обсуждается, шаги по расширению блока должны повышать его эффективность.

Вопрос о вхождении в Организацию Договора о коллективной безопасности новых членов не обсуждается, шаги по расширению блока должны повышать его эффективность.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Нет, сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощенно, не нужно гнаться за количеством", - сказал Зась.

Шаги по расширению организации, подчеркнул он, должны повышать ее эффективность и укреплять общую безопасность.

"Нужно работать не на количество, а на качество", - добавил генсек.

Отметим, что в состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.