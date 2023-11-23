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Генсек ОДКБ после саммита в Минске посетит Ереван

Генсек ОДКБ после саммита в Минске посетит Ереван Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов после саммита организации в Минске посетит Ереван.
В регионе
23 ноября 2023 г. 13:56
Генсек ОДКБ после саммита в Минске посетит Ереван

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов после саммита организации в Минске посетит Ереван.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в МИД Беларуси.

Тасмагамбетов передаст подписанные решения армянской стороне для присоединения к ним.

Саммит ОДКБ проходит сегодня в Минске, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать. Представители Армении также не приняли участие накануне в заседании Совета глав МИД, МО и Комитета секретарей советов безопасности государств ОДКБ. На встрече были согласованы около 20 документов, в том числе касающиеся миротворческих контингентов организации.

Ранее сообщалось, что нормативная база ОДКБ позволяет подписывать документы при отсутствии одной из сторон, если эта сторона не против.

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