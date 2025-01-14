Генсек ОДКБ: Партнерство США и Армении не должно создавать угрозу для других стран

Партнерство Еревана и Вашингтона не должно создавать угрозу безопасности для других стран.
Как vообщает Report, об этом News.ru заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
"В целом налаживание такого партнерства с Вашингтоном является суверенным правом Республики Армения в рамках развития двусторонних отношений. Однако, обеим сторонам здесь важно исходить из принципа равной и неделимой безопасности, т. е. это партнерство не должно создавать угроз безопасности для других государств и международных объединений", - сказал генсек ОДКБ.