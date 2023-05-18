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Генсек ОДКБ: Надеемся на скорейшее подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Генсек ОДКБ: Надеемся на скорейшее подписание мирного договора между Баку и Ереваном В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеются на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
18 мая 2023 г. 13:30
Генсек ОДКБ: Надеемся на скорейшее подписание мирного договора между Баку и Ереваном

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеются на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на БелТА, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Он отметил, что по ситуации на Южном Кавказе проводятся регулярные переговоры, недавно в Европе состоялся очередной раунд.

"Было отмечено, что и Азербайджан, и Армения практически признают границы между двумя странами по Алма-Атинской декларации 1991 года", - сказал генсек ОДКБ.

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Версия на английском языке Secretary-general: CSTO hopes peace treaty between Baku and Yerevan will be signed soon
Версия на азербайджанском языке KTMT-nin baş katibi: “Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanacağına ümid edirik”

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