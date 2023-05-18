Генсек ОДКБ: Надеемся на скорейшее подписание мирного договора между Баку и Ереваном

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеются на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеются на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на БелТА, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Он отметил, что по ситуации на Южном Кавказе проводятся регулярные переговоры, недавно в Европе состоялся очередной раунд.

"Было отмечено, что и Азербайджан, и Армения практически признают границы между двумя странами по Алма-Атинской декларации 1991 года", - сказал генсек ОДКБ.