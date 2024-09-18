Генсек ОДКБ: Готовы к диалогу с Арменией

ОДКБ по-прежнему рассматривает Армению как равноправного партнера и готова к диалогу по всем вопросам.

ОДКБ по-прежнему рассматривает Армению как равноправного партнера и готова к диалогу по всем вопросам.

Как передает Report, об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью общественно-политическому изданию "Союзники. ОДКБ".

Он отметил, что представители Армении не принимали участие в серии совместных учений ОДКБ в России, Казахстане и Кыргызстане. Тем не менее, руководство ОДКБ по-прежнему рассматривает Армению в качестве равноправного партнера в формате организации

"Готовы к диалогу с коллегами из Еревана по всему спектру актуальных вопросов", - отметил он.

По его словам, в ходе проведенных учений "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" была задействована самая современная техника, включая различные виды БПЛА.

Он также отметил, что взаимодействие с международными партнерами остается одним из наиболее значимых направлений деятельности ОДКБ и проходит по нескольким трекам. В качестве основных структур он выделил ООН, ШОС и СНГ, в том числе их подразделения, курирующие противодействие терроризму.

Отметим, что премьер Армении Никол Пашинян сегодня заявил о том, что страна близка к "точке невозврата" в отношениях с ОДКБ.