Генсек ОДКБ: Армения была и остается союзником организации

Армения была и остается союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), нет смысла делать категоричные выводы из отсутствия Еревана на сессии в Минске.

Армения была и остается союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), нет смысла делать категоричные выводы из отсутствия Еревана на сессии в Минске.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"На мой взгляд, не имеет смысла делать из этой ситуации [отсутствия делегации Армении] какие-либо категоричные выводы. Армения была и остается нашим союзником. Этим, я думаю, все сказано", - указал он.

По его словам, причины отсутствия делегации Армении носили технический характер.

"В любом случае это решение независимого и суверенного государства, влиять на которое не может ни одно другое государство или организация. ОДКБ уважает решение Республики Армения как полноправного члена организации".

Состоявшийся 23 ноября в Минске саммит ОДКБ прошел на фоне ухудшения отношений между организацией и Арменией. Премьер-министр Никол Пашинян сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко, что в Минск ехать не намерен.

Тасмагамбетов ранее заявлял о том, что после саммита организации в Минске он посетит Ереван.