О нас

Генсек ОДКБ: Армения была и остается союзником организации

Генсек ОДКБ: Армения была и остается союзником организации Армения была и остается союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), нет смысла делать категоричные выводы из отсутствия Еревана на сессии в Минске.
В регионе
27 ноября 2023 г. 11:28
Генсек ОДКБ: Армения была и остается союзником организации

Армения была и остается союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), нет смысла делать категоричные выводы из отсутствия Еревана на сессии в Минске.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"На мой взгляд, не имеет смысла делать из этой ситуации [отсутствия делегации Армении] какие-либо категоричные выводы. Армения была и остается нашим союзником. Этим, я думаю, все сказано", - указал он.

По его словам, причины отсутствия делегации Армении носили технический характер.

"В любом случае это решение независимого и суверенного государства, влиять на которое не может ни одно другое государство или организация. ОДКБ уважает решение Республики Армения как полноправного члена организации".

Состоявшийся 23 ноября в Минске саммит ОДКБ прошел на фоне ухудшения отношений между организацией и Арменией. Премьер-министр Никол Пашинян сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко, что в Минск ехать не намерен.

Тасмагамбетов ранее заявлял о том, что после саммита организации в Минске он посетит Ереван.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi