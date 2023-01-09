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Генсек ОБСЕ высказалась против исключения России из состава организации

Генсек ОБСЕ высказалась против исключения России из состава организации Россия должна сохранить свой статус члена ОБСЕ, так как европейским государствам в будущем вновь понадобятся каналы общения по архитектуре безопасности на континенте.
В регионе
9 января 2023 г. 11:16
Генсек ОБСЕ высказалась против исключения России из состава организации

Россия должна сохранить свой статус члена ОБСЕ, так как европейским государствам в будущем вновь понадобятся каналы общения по архитектуре безопасности на континенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в понедельник в интервью германской газете Die Welt выразила генсек организации Хельга Шмид.

"В отличие от Совета Европы, в ОБСЕ нет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения РФ. Сохранение дипломатических каналов открытыми не означает единства [позиций]. С сегодняшней точки зрения, я думаю, что имеет смысл, чтобы Россия оставалась членом ОБСЕ", - отметила Шмид.

"Однажды нам снова понадобятся каналы общения. А ОБСЕ - единственная организация, в которой за одним столом сидят все, кто важен для европейской архитектуры безопасности", - подчеркнула глава организации.

Шмид также сообщила, что ОБСЕ "готова внести свой вклад" в процесс контроля за соблюдением условий режима прекращения огня в Украине в случае, если Москва и Киев смогут согласовать перемирие.

Ранее к исключению России из числа членов ОБСЕ призвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Версия на английском языке OSCE Sec.-Gen. against Russia’s exclusion from organization

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