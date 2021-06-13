Генсек ОБСЕ посетит Грузию

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид посетит Грузию с официальным визитом 14 июня.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид посетит Грузию с официальным визитом 14 июня.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщает МИД Грузии.

В ходе двухдневного визита представитель ОБСЕ встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахой Кучавой.

Также запланированы встречи Марии Шмид с вице-премьер-министром Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и государственным министром по вопросам мира и гражданского равноправия Теа Ахвледиани.