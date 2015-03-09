Генсек: ОБСЕ рассматривает возможность восстановления своей миссии в Грузии

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ ОБСЕ рассматривает возможность восстановления своей миссии в Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил сегодня на брифинге в Тбилиси генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

"Мы против сооружения любых разделительных линий, как это осуществляется в конфликтных регионах Грузии. Эти разделительные линии препятствуют свободному передвижению граждан. Конфликты должны решаться путем диалога и ОБСЕ готова оказать свою помощь. Если наши представители будут на месте, то гораздо проще можно будет решать как политические, так и другие проблемы", - заявил генсек ОБСЕ.

Вместе с тем генеральный секретарь подчеркнул, что Россия не играет конструктивную роль в стабилизации ситуации в регионе. "Проводимые в Абхазии и Южной Осетии учения российских войск вызывают тревогу в ОБСЕ, так как любые подобные военные действия ведут к дестабилизации", - заявил Л. Заньер.