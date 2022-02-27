Генсек ОБСЕ: Государства-члены обратились к России

"Состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ. Члены ОБСЕ обратились к России".

"Состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ. Члены ОБСЕ обратились к России".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

"Государства-участники призвали Россию прекратить оккупацию. Необходимо положить конец насилию, разрешить гуманитарную помощь и безопасный проход. Все дипломатические механизмы ОБСЕ открыты и находятся в распоряжении государств", - заявила Хельга Мария Шмид.

"Я горжусь сотрудниками ОБСЕ в Украине. Делают такие исключительные вещи. Сейчас они переезжают в более безопасное место. Благодарю всех за самоотверженность и уверенность в эти тяжелые дни", - добавила она.