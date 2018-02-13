Генсек: Ни один член НАТО не подвергался стольким террористическим атакам, как Турция

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Ни один из членов НАТО не подвергался стольким террористическим атакам, как Турция".

Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, комментируя операцию "Оливковая ветвь".

"У Турции есть законные заботы безопасности. Ни один член НАТО не подвергался стольким террористическим атакам, как Турция. Турция вправе разрешать эту обеспокоенность в связи с вопросами безопасности. Мы ожидаем, что Турция продолжит информировать союзников по НАТО", - подчеркнул он.

Йенс Столтенберг выразил удовлетворение переговорами между Турцией и США. Он также прокомментировал договор между Турцией и Россией о системе противоракетной обороны "С-400": "Обнародование деталей контракта зависит от Турции. С другой стороны, мы приветствуем развитие Турцией совместной системы ПВО с двумя членами НАТО - Италией и Францией".

Отметим, что 14 февраля состоится заседание Совета министров обороны стран-членов НАТО. В мероприятии также примет участие министр обороны Турции Нуреттин Джаникли. Он проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министром обороны США Джеймсом Мэттисом и другими.