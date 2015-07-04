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    Генсек НАТО: Запад и Россия не находятся в состоянии новой холодной войны

    Мы не видим непосредственной угрозы, заявил Столтенберг

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Россия и Запад не находятся в состоянии новой холодной войны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС,  об этом заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    "Мы не находимся в состоянии новой холодной войны", - отметил он. 

    Как отметил Столтенберг, "нужно соблюдать баланс между анализом ситуации и описанием угроз для стран НАТО". 

    "Не следует преувеличивать опасности и драматизировать ситуацию, - считает он. - Мы не видим непосредственной угрозы, потому что НАТО - самый мощный оборонительный союз всех времен". 

    "Сегодня мы сталкиваемся с новыми угрозами, - добавил генсек Североатлантического альянса. - Это -  "Исламское государство", насилие и конфликты в Ираке, в Сирии, в Северной Африке".

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