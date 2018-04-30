Генсек НАТО выразил признательность Турции

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "Чтобы понять значимость Турции, нужно посмотреть на карту".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что близ границ альянса имеются очаги конфликтов и насилия:

"Чтобы понять значимость Турции, достаточно посмотреть на карту, и вы увидите, что она расположена в стратегической местности по соседству с Ираком и Сирией, где наблюдается насилие, опасное для стран-членов НАТО".

Генсек выразил признательность Турции за незаменимую роль в победе над террористической группировкой ИГ:

"Турция – член НАТО, страдающая от террора больше всего. Естественно, она имеет право на самозащиту. Но она должна вестись в приемлемой форме".