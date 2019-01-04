Генсек НАТО: Выполнение ДРСМД - последний шанс России

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Возможность вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля является последним шансом России.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство dpa, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я не буду строить предположения по поводу того, насколько вероятно то, что Россия вернется к соблюдению (ДРСМД - ред.). Важно то, что у России сейчас последний шанс. Если Россия не вернется к соблюдению, тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развалится", - заявил генсек, комментируя заявления Вашингтона о том, что США могут выйти из соглашения в феврале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые российские ракеты Х-101 не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД.