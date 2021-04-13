Генсек НАТО: В Брюсселе обеспокоены ситуацией на востоке Украины

Продолжаем поддерживать позицию Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости незамедлительного прекращения наращивания военного присутствия РФ у границы с Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", Столтенберг встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также принял участие во встрече по линии комиссии Украина-НАТО.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс считает необоснованной переброску российских войск к границе Украины.

По его словам, в Брюсселе обеспокоены ситуацией на востоке Украины: "Нынешний рост военного присутствия РФ у границы Украины наиболее высокий с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым"

"Россия должна незамедлительно прекратить провокации и снизить накал напряженности. Москва должна уважать нормы международного права. Поддержка целостности и суверенитета Украины со стороны НАТО непоколебима. Мы не признаем и не собираемся признавать аннексию Крыма. Продолжаем поддерживать позицию Украины", - сказал генсек Альянса.

Также Столтенберг отметил, что для полноправного членства Украины в НАТО потребуется одновременное согласие 30 членов Альянса.