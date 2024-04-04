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Генсек НАТО считает закон об иноагентах угрозой демократической трансформации Грузии

Генсек НАТО считает закон об иноагентах угрозой демократической трансформации Грузии "Принятие в Грузии закона об иноагентах подорвет демократическую трансформацию страны".
В регионе
4 апреля 2024 г. 23:29
Генсек НАТО считает закон об иноагентах угрозой демократической трансформации Грузии

"Принятие в Грузии закона об иноагентах подорвет демократическую трансформацию страны".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Я против любых попыток властей Грузии вновь внести законопроект об иностранных агентах или иностранном влиянии, потому что это фактически будет противоречить всем усилиям по укреплению демократических институтов в стране. Грузии следует работать над реформами, чтобы приблизиться к НАТО и ЕС", - сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что "важность реформ" и "укрепление демократических институтов" были его главными посланиями во время визита в Грузию в марте.

В среду "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иноагентах. Это произошло через год после того, как аналогичная инициатива привела к многотысячным протестам.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq Gürcüstanda "Xarici agentlər haqqında" qanunun yenidən təqdim edilməsinə qarşı çıxıb

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