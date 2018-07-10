Генсек НАТО прокомментировал перспективы вступления Грузии в Альянс

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Североатлантический альянс доволен тем, как Грузия адаптирует стандарты альянса и подтверждает решение о том, что однажды эта страна вступит в НАТО.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом саммита НАТО в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что прогресс Грузии не остается незамеченным для стран-союзников.

Комментируя вопрос грузинских СМИ о том, почему Альянс не предлагает Тбилиси перейти на следующий этап переговоров, Столтенберг напомнил, что Альянс сохраняет политику открытых дверей. "То, что Черногория присоединилась к Альянсу, а Македония, как можно ожидать, будет приглашена в Альянс в ближайшее время - означает, что двери открыты", - заявил он.

Генсек напомнил, что решение 2008 года о перспективе членства Украины и Грузии в НАТО остается действующим: "Решение о том, что однажды Грузия присоединится к Альянсу, и сейчас действует".