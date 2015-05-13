Генсек: НАТО продолжит тесно сотрудничать с Грузией

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ НАТО продолжит тесно сотрудничать с Грузией, поддерживать суверенитет и территориальную целость страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы будем продолжать очень тесно сотрудничать с Грузией. Мы будем осуществлять большой спектр мер по совместному сотрудничеству, в том числе военные учения, создание учебных баз в Грузии, также мы будем поддерживать суверенитет и территориальную целость страны, что я считаю очень важным, поскольку мы не признаем Абхазию и Южную Осетию, считая их частью Грузии", - сказал Столтенберг, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Главы МИД стран НАТО собрались в турецкой Анталье, чтобы обсудить противодействие новым вызовам и усиление коллективной безопасности, а также отношения с Россией и Украиной и свое присутствие в Афганистане.