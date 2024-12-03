Генсек НАТО призывает власти Грузии решать проблемы протестов мирным путем

Генсек НАТО Марк Рютте призвал власти Грузии продвигать мир и стабильность на фоне продолжающихся в Тбилиси протестов из-за решения властей отложить переговоры о вступлении страны в ЕС.

Генсек НАТО Марк Рютте призвал власти Грузии продвигать мир и стабильность на фоне продолжающихся в Тбилиси протестов из-за решения властей отложить переговоры о вступлении страны в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Я призываю власти Грузии сделать все возможное для продвижения мира и стабильности. Мне кажется, это в интересах грузинского народа", - заявил он.

Рютте отметил, что сообщения о насилии во время протестов являются крайне тревожными, и он осуждает эти действия.