Генсек НАТО примет участие в заседании СНБО Украины

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство УНИАН, об этом заявили в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

За историю НАТО и Украины впервые генсек принимает участие в заседании.

Согласно информации, Йенс Столтенберг также присоединится к церемонии открытия совместных военных учений НАТО и Украины. Точная дата его визита в Украину пока не называется.

Отметим, что совместные военные учения пройдут 21-25 сентября во Львове.