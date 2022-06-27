Генсек: НАТО примет новый пакет поддержки для Грузии

"НАТО объявит о расширении поддержки Грузии на Мадридском саммите".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы примем новые пакеты поддержки для наших партнеров – Грузии, Боснии и Герцеговины, Молдовы, а также Мавритании и Туниса", - заявил он.
Отметим, что Мадридский саммит состоится 28-30 июня. В ходе мероприятия ожидается принятие новой стратегической концепции Альянса.
На саммите выступит премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Сегодня он выразил надежду, что на саммите будут признаны достижения Грузии на пути интеграции в НАТО.