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Генсек: НАТО примет новый пакет поддержки для Грузии

Генсек: НАТО примет новый пакет поддержки для Грузии "НАТО объявит о расширении поддержки Грузии на Мадридском саммите".
В регионе
27 июня 2022 г. 17:32
Генсек: НАТО примет новый пакет поддержки для Грузии

"НАТО объявит о расширении поддержки Грузии на Мадридском саммите".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы примем новые пакеты поддержки для наших партнеров – Грузии, Боснии и Герцеговины, Молдовы, а также Мавритании и Туниса", - заявил он.

Отметим, что Мадридский саммит состоится 28-30 июня. В ходе мероприятия ожидается принятие новой стратегической концепции Альянса.

На саммите выступит премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Сегодня он выразил надежду, что на саммите будут признаны достижения Грузии на пути интеграции в НАТО.

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Версия на английском языке Secretary General: NATO will adopt new package of support for Georgia
Версия на азербайджанском языке Baş katib: “NATO Gürcüstan üçün yeni dəstək paketi qəbul edəcək”

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