Генсек: НАТО примет новый пакет поддержки для Грузии

"НАТО объявит о расширении поддержки Грузии на Мадридском саммите".

"НАТО объявит о расширении поддержки Грузии на Мадридском саммите".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы примем новые пакеты поддержки для наших партнеров – Грузии, Боснии и Герцеговины, Молдовы, а также Мавритании и Туниса", - заявил он.

Отметим, что Мадридский саммит состоится 28-30 июня. В ходе мероприятия ожидается принятие новой стратегической концепции Альянса.

На саммите выступит премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Сегодня он выразил надежду, что на саммите будут признаны достижения Грузии на пути интеграции в НАТО.