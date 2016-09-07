Генсек НАТО прибыл в Грузию

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Грузию. Как сообщает Report, в ходе двухдневного визита Й.Столтенберг проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, министром обороны Леваном Изория и председателем парламента Давидом Усупашвили.
Генсек НАТО также выступит перед студентами в здании парламента Грузии в Тбилиси, и примет участие в сессии Североатлантического совета НАТО, которая пройдет в Грузии 7-8 сентября.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости