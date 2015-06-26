​Генсек НАТО посетит Грузию в августе

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию в августе 2015 года.

Как передает Report, об этом сообщает «Рустави-2».

Такое заявление во время встречи с главой минобороны Грузии Тиной Хидашели сделал заместитель генсека Александр Вершбоу.

Отмечается, что в ходе своего визита Столтенберг откроет штаб-квартиру учебно-тренировочного центра НАТО в Грузии.

Ранее стало известно, что учения НАТО «Проворный дух» пройдут в Грузии в июле.