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    ​Генсек НАТО посетит Грузию в августе

    В ходе визита Столтенберг откроет штаб-квартиру учебно-тренировочного центра НАТО в Грузии

    Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию в августе 2015 года.

    Как передает Report, об этом сообщает «Рустави-2».

    Такое заявление во время встречи с главой минобороны Грузии Тиной Хидашели сделал заместитель генсека Александр Вершбоу.

    Отмечается, что в ходе своего визита Столтенберг откроет штаб-квартиру учебно-тренировочного центра НАТО в Грузии.

    Ранее стало известно, что учения НАТО «Проворный дух» пройдут в Грузии в июле.

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