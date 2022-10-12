Генсек НАТО поблагодарил Турцию

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в Брюсселе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", на встрече стороны обсуждали вопросы региональной безопасности, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам.

Акар подчеркнул, что Турция всегда выполняла свои обязательства в рамках альянса и продолжит делать это и в будущем.

Столтенберг в свою очередь отметил, что Турция является важным союзником НАТО, и поблагодарил Турцию за ее активную роль в открытии зернового коридора и обмене пленными между Украиной и Россией.