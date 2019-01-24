Генсек НАТО планирует посетить Грузию в марте

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в среду, что планирует в марте посетить Грузию.
"Я собираюсь посетить Грузию в марте, и очень жду этого, потому что несколько раз там был уже и увидел, какая это гостеприимная страна", - сообщил Столтенберг после встречи в Брюсселе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, передает Report со ссылкой на ТАСС.
По его словам, "целью визита будет снова обсудить с руководством Грузии усиление партнерства".
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