Генсек НАТО планирует посетить Грузию в марте

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в среду, что планирует в марте посетить Грузию.

"Я собираюсь посетить Грузию в марте, и очень жду этого, потому что несколько раз там был уже и увидел, какая это гостеприимная страна", - сообщил Столтенберг после встречи в Брюсселе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "целью визита будет снова обсудить с руководством Грузии усиление партнерства".