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    Генсек НАТО планирует посетить Грузию в марте

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в среду, что планирует в марте посетить Грузию.

    "Я собираюсь посетить Грузию в марте, и очень жду этого, потому что несколько раз там был уже и увидел, какая это гостеприимная страна", - сообщил Столтенберг после встречи в Брюсселе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По его словам, "целью визита будет снова обсудить с руководством Грузии усиление партнерства".

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