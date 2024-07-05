Генсек НАТО отверг идею новых минских соглашений

Новое минское соглашение ("Минск-3") не устроит Украину и НАТО.

Новое минское соглашение ("Минск-3") не устроит Украину и НАТО.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО не хочет "Минска-3". НАТО хочет прекращения агрессии России, и чтобы [потом] украинцы могли сдерживать [ее]", - сказал он, отметив, что Киеву нужны гарантии безопасности.

Первое минское соглашение было подписано 5 сентября 2014 года в Минске, которое предусматривало прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Документ подписали президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин.

"Минск-2" был подписан 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России.