Генсек НАТО: Оборонная промышленность Турции имеет очень прочную основу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что оборонная промышленность Турции имеет прочную основу.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что оборонная промышленность Турции имеет прочную основу.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом глава альянса заявил в своем выступлении перед заседанием министров обороны.

"Основа оборонной промышленности Турции действительно впечатляющая", - отметил Рютте, говоря о роли Турции в укреплении оборонной промышленности альянса и особенно Европы, а также в обеспечении мира в Украине, что стоит на повестке новой администрации.

Генсек НАТО напомнил, что встречался ранее с главой Управления оборонной промышленности Халуком Гёргюном во время визита в Анкару, а также в Брюсселе, отметив инновационный подход и широкий масштаб деятельности данного ведомства.

"Это действительно важно, и я знаю, Турция в данном направлении тесно сотрудничает со всеми другими союзниками в Европе и США. Действительно, турецкая промышленность поставляет важнейшие компоненты, включая конечную продукцию. Мы можем только попросить вас делать больше", - сказал Рютте, добавив, что ожидает оперативных поставок и наращивания производства вооружений и техники от всех союзников, включая Францию, Германию, Италию, Великобританию.