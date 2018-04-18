Генсек НАТО об угрозах применения санкций США против Турции

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Турция вправе приобрести самолеты F-35".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Один член НАТО не может применить санкции против другого его члена. Турция вправе приобрести самолеты F-35", - подчеркнул он.

Отметим, что председатель комиссии по иностранным делам Великого народного собрания Турции Волкан Бозкыр на встречах в Вашингтоне в марте этого года прокомментировал приобретение его страной российских С-400 и сказал:

"США считают это очень важным вопросом. Особенно чувствуется, что Конгресс хочет связать это с продажей F-35. Они говорят, что если мы купим С-400, в Конгрессе может быть принято решение о том, чтобы вам не были проданы F-35".