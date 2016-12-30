Генсек НАТО: Нет смысла сравнивать Россию с ИГ

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ НАТО не видит прямой угрозы для стран-участниц альянса со стороны России и считает важным поддерживать диалог с Москвой. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому агентству DPA.

"От России не исходит непосредственной угрозы для партнеров по альянсу. Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации", - сказал он.

Отвечая на вопрос, кто будет, по его мнению, представлять более существенную опасность для НАТО в 2017 году - Россия или террористическая организация "Исламское государство" (ИГ), Столтенберг выразил мнение, что "нет смысла сравнивать Россию с ИГ".

"ИГ - это совершенно другое. Она несет ответственность за многочисленные теракты в столицах государств НАТО, - напомнил генсек альянса. - Наша цель - разбить ИГ, уничтожить группировку".