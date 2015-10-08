Генсек НАТО: Не нуждаемся в России, чтобы защитить границы Турции от ИГ

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "НАТО не нуждается в России, чтобы защитить границы Турции от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны.

"Нет, я не думаю, что нам нужна помощь России", - сказал он. "Турция является сильным членом альянса и НАТО нацелена на гарантирование безопасности всех союзников", - сказал он.