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    Генсек НАТО: Не нуждаемся в России, чтобы защитить границы Турции от ИГ

    Турция является сильным членом альянса

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "НАТО не нуждается в России, чтобы защитить границы Турции от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны.

    "Нет, я не думаю, что нам нужна помощь России", - сказал он. "Турция является сильным членом альянса и НАТО нацелена на гарантирование безопасности всех союзников", - сказал он. 

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