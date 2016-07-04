Генсек: НАТО может и будет оказывать поддержку своим соседям

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Стабильность наших соседей повышает нашу безопасность, поэтому НАТО может и будет оказывать им поддержку".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, посвященной предстоящему в Варшаве 8-9 июля саммиту Североатлантического Альянса.

По его словам, в ходе саммита будут обсуждаться перспективы развития сотрудничества в рамках организации, отношения с Россией, проведено заседание комиссий НАТО-Украина, НАТО-Грузия.

Генсек отметил, что НАТО намерено продолжить помощь Афганистану в рамках миссии "Решительная поддержка", а также финансирование в рамках этой миссии до 2020 года.

Й.Столтенберг заявил, что в ходе Варшавского саммита будет также обсуждаться вопрос поддержки укрепления оборонного потенциала Грузии и Молдовы, чтобы на них не оказывалось давление и они могли продвигать реформы.