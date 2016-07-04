 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генсек: НАТО может и будет оказывать поддержку своим соседям

    В ходе Варшавского саммита будет обсуждаться вопрос поддержки укрепления оборонного потенциала Грузии и Молдовы

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Стабильность наших соседей повышает нашу безопасность, поэтому НАТО может и будет оказывать им поддержку". 

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, посвященной предстоящему в Варшаве 8-9 июля саммиту Североатлантического Альянса. 

    По его словам, в ходе саммита будут обсуждаться перспективы развития сотрудничества в рамках организации, отношения с Россией, проведено заседание комиссий НАТО-Украина, НАТО-Грузия. 

    Генсек отметил, что НАТО намерено продолжить помощь Афганистану в рамках миссии "Решительная поддержка", а также финансирование в рамках этой миссии до 2020 года. 

    Й.Столтенберг заявил, что в ходе Варшавского саммита будет также обсуждаться вопрос поддержки укрепления оборонного потенциала Грузии и Молдовы, чтобы на них не оказывалось давление и они могли продвигать реформы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi