Генсек НАТО: Грузия приближается к членству в НАТО

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Грузия приближается к членству в НАТО. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, "Грузия имеет все практические инструменты, чтобы подготовится к членству".

"Сегодня мы движемся вперед, и мы осуществляем различные компоненты того пакета мер, которые были согласованы на встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году", — заявил Столтенберг.