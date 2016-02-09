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    Генсек НАТО: Грузия приближается к членству в НАТО

    Грузия имеет все практические инструменты, чтобы подготовится к членству

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Грузия приближается к членству в НАТО. Как сообщает Report, об этом  заявил  генеральный секретарь  НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

    По его словам, "Грузия имеет все практические инструменты, чтобы подготовится к членству". 

    "Сегодня мы движемся вперед, и мы осуществляем различные компоненты того пакета мер, которые были согласованы на встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году", — заявил Столтенберг. 

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