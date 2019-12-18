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Генсек минобороны Армении уволен из-за скандала с российской оружейной компанией

Генсек минобороны Армении уволен из-за скандала с российской компанией

Генсек армянского оборонного ведомства Гарник Айрапетян  освобожден от должности после скандала с российской оружейной компанией ORSIS.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники в министерстве обороны Армении.  

Распоряжение об увольнении Айрапетяна подписал накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В мае Минобороны Армении объявило конкурс на поставку военной техники, который выиграл ORSIS. Вскоре стало известно, что тендер отменили без объяснения причин. Следственный комитет Армении 26 августа сообщил, что из-за срыва вышеупомянутого тендера на закупку вооружений было возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК Армении — "халатное отношение к службе", которое в настоящее время расследуется Специальной следственной службой Армении. 

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