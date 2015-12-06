Генсек ЛАГ: размещение Турцией войск в Ираке является неприкрытой интервенцией

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Развертывание турецких войск на севере Ирака представляет из себя "неприкрытую интервенцию". Об этом, как передает в воскресенье новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа", заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Набиль аль-Араби.

"Мы осуждаем переброску турецких войск в Ирак, что является неприкрытой интервенцией", - отметил он, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

При этом, генсек регионального сообщества указал, что ЛАГ "не в силах что-либо предпринять" в противовес действиям Анкары. "Есть общий консенсус в ООН и Совете Безопасности в плане принятия всех необходимых мер, чтобы остановить это вмешательство, - указал аль-Араби. - Однако, все, что можем сделать мы, это выступить с заявлением и осудить подобные действия, однако у ЛАГ нет возможности на практике остановить эту интервенцию".

Как сообщалось ранее, рота турецких военных была дислоцирована в район Башика близ города Мосул в Северном Ираке. По данным канала CNN Turk, 130 турецких военнослужащих были переброшены в плановом режиме в рамках продолжающейся уже более двух лет программы по обучению курдского ополчения "пешмерга". Анатолийское агентство, между тем, сообщило, что переброска военных была проведена в рамках рутинной ротации кадров. В турецких СМИ появились также сообщения о том, что в район Башика доставлено 20-25 танков.