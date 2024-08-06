Генсек ГУАМ обсудил с послом Украины Транспортный коридор организации

Генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Алтай Эфендиев 5 августа встретился с послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.

Генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Алтай Эфендиев 5 августа встретился с послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба организации.

"В дружественной и искренней атмосфере стороны провели расширенную и конструктивную дискуссию о путях дальнейшего укрепления сотрудничества между государствами-членами ГУАМ в реализации флагманских инициатив ГУАМ в сфере торговли и транспорта во исполнение соответствующих решений глав правительств государств-членов и Совета министров иностранных дел ГУАМ", - говорится в сообщении.

Беседа в основном была сосредоточена на шагах, которые необходимо предпринять государствам-членам ГУАМ после встречи Генерального секретаря с должностными лицами ЕС в апреле 2023 года.

"В этой связи была особо подчеркнута помощь ЕС в развитии Транспортного коридора (ТК) ГУАМ. Это потребует от стран-членов принятия целенаправленных, коллективных и скоординированных действий по продвижению инициативы ТК ГУАМ среди стран-членов ЕС с учетом развития отношений между странами-членами ГУАМ и ЕС на двустороннем уровне. Стороны договорились продолжить совместные усилия в этом направлении", - подчеркнули в пресс-службе.

Также отмечается, что А. Эфендиев поблагодарил посла Ю. Гусева за его теплое гостеприимство и пожелал успехов в его важной миссии по дальнейшему укреплению стратегических отношений между Украиной и Азербайджаном.