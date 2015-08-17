Генпрокуроры стран СНГ проведут встречу в Астане

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ 27 августа в Астане (Казахстан) состоится 25-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

На заседании планируется обсудить опыт работы генеральных прокуратур стран организации по борьбе с коррупцией, обеспечению скоординированных мер прокурорского надзора за законностью и правопорядком на транспорте, противодействию экстремистским и террористическим проявлениям.

Будут проанализированы сведения о состоянии преступности, следственной работы, прокурорской деятельности, практике исполнения международных договоров в сфере борьбы с преступностью в государствах-участниках СНГ за 2014 год.

Члены Совета дадут оценку ходу реализации в минувшем году среднесрочных программ сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании, торговлей людьми и противодействии незаконной миграции.