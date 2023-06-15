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Генпрокуроры Азербайджана и России подписали программу сотрудничества

Генпрокуроры Азербайджана и России подписали программу сотрудничества Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев и его российский коллега Игорь Краснов подписали программу сотрудничества.
В регионе
15 июня 2023 г. 18:47
Генпрокуроры Азербайджана и России подписали программу сотрудничества

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев и его российский коллега Игорь Краснов подписали программу сотрудничества.

Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщается на сайте генпрокуратуры РФ.

И.Краснов отметил, что с учетом сближения экономик двух государств, увеличения товарооборота и совместных бизнес-проектов вопросы защиты бизнеса от административного давления, обеспечения гарантий соблюдения прав инвесторов и предпринимателей становятся еще более актуальными.

"В конце мая президенты России и Азербайджана в Москве договорились о дальнейшем развитии российско-азербайджанского союзнического взаимодействия по широкому спектру вопросов. По оценке Владимира Владимировича Путина, потенциал такого сотрудничества очень и очень высок. Убежден, что в полной мере это относится и к нашим межпрокурорским контактам", - сказал он.

По итогам встречи генпрокуроры России и Азербайджана подписали Программу сотрудничества на 2024–2025 годы.

Документом предусмотрены встречи по обмену опытом в сфере защиты социально уязвимых категорий населения, противодействия нелегальному выводу за рубеж цифровых финансовых активов, в том числе криптовалют, использования современных технологий в деятельности прокуроров, а также надзорной деятельности органов военной прокуратуры.

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