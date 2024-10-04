Генпрокуроры Армении и РФ подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы

Генпрокуроры Армении и России Анна Вардапетян и Игорь Краснов подписали восьмую программу сотрудничества.

Генпрокуроры Армении и России Анна Вардапетян и Игорь Краснов подписали восьмую программу сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча генпрокуроров состоялась в рамках 34-го заседания Координационного совета генпрокуроров (КСГП) стран СНГ в Ереване.

Краснов предложил в ходе выполнения программы больше внимания уделять практическим аспектам надзора, делиться опытом проведения целевых проверок. Особый акцент глава российской прокуратуры предложил сделать на укреплении связей в научно-образовательной сфере.

Отметив традиционное участие прокурорских работников Армении в программах повышения квалификации на базе Университета прокуратуры РФ, Игорь Краснов пригласил армянских прокуроров пройти обучение и в будущем году по тем направлениям, которые представляют для них интерес.

Программа предполагает проведение разных мероприятий в 2025-2026 годы. В частности, предполагаются встречи экспертов, представителей Генпрокуратуры двух стран, обмен опытом, проведение семинаров и круглых столов и т.д.