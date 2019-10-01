 Наверх

Генпрокуроры стран СНГ соберутся в Бишкеке

​Генпрокуроры стран СНГ соберутся в Бишкеке
© Report

Заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств состоится сегодня в Бишкеке (Кыргызстан).

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня встречи восемнадцать пунктов. Члены совета обменяются опытом работы в различных сферах прокурорской деятельности, обсудят вопрос взаимодействия в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов прокуратур.

Участники заседания намерены подвести итоги выполнения в 2018 году совместных программ сотрудничества по борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми, незаконной миграцией, преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, а также по укреплению пограничной безопасности на внешних границах.

Координационный совет генеральных прокуроров государств Содружества создан в 1995 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!