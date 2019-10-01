​Генпрокуроры стран СНГ соберутся в Бишкеке

Заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств состоится сегодня в Бишкеке (Кыргызстан).
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
В проекте повестки дня встречи восемнадцать пунктов. Члены совета обменяются опытом работы в различных сферах прокурорской деятельности, обсудят вопрос взаимодействия в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов прокуратур.
Участники заседания намерены подвести итоги выполнения в 2018 году совместных программ сотрудничества по борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми, незаконной миграцией, преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, а также по укреплению пограничной безопасности на внешних границах.
Координационный совет генеральных прокуроров государств Содружества создан в 1995 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.
Tural AsadiАвтор новости