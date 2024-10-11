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Генпрокурор: Выявлена причастность Саакашвили к делу о покушении на депутата Таргамадзе

Генпрокурор: Выявлена причастность Саакашвили к делу о покушении на депутата Таргамадзе Выявлена причастность экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к покушению на оппозиционного депутата Гиви Таргамадзе в 2016 году.
В регионе
11 октября 2024 г. 13:17
Генпрокурор: Выявлена причастность Саакашвили к делу о покушении на депутата Таргамадзе

Выявлена причастность экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к покушению на оппозиционного депутата Гиви Таргамадзе в 2016 году.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил генпрокурор страны Амиран Гулуашвили.

"Общественности известно, что 19 сентября сотрудники МВД Грузии арестовали Дарчо Хечуашвили, разыскиваемого за покушение на убийство Гиви Таргамадзе и других лиц 4 октября 2016 года при отягчающих обстоятельствах. В рамках упомянутого уголовного дела он допросил Хечуашвили, который предоставил следствию важную информацию", - отметил прокурор.

Из показаний осужденного (приговорен лишению свободы сроком на 18 лет - ред.), в конце августа 2016 года он встретился с неким Шота Чичиашвили, который передал ему поручение Саакашвили. Чичиашвили сообщил ныне осужденному Хечуашвили о том, что недавно встречался с экс-замминистра внутренних дел Гией Лорткипанидзе и Саакашвили в Украине. На встрече Саакашвили выразил недоверие члену своей партии Гиви Таргамадзе, который по его мнению, сотрудничал с действующей властью в Грузии перед парламентскими выборами 2016 года. По этой причине Саакашвили поручил Чичиашвили слежку за Таргамадзе.

4 октября 2016 года, когда Хечуашвили находился возле офиса "Единого национального движения" в Тбилиси, и сообщил Чичиашвили по телефону о том, что Таргамадзе покинул офис и сел в машину, которая взорвалась. После чего, по указанию Чичиашвили, покинул территорию Грузии и незаконно пересек границу с Турцией.

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