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Генпрокурор: В Украине погибло минимум 4 600 мирных жителей, из них 232 ребенка

Генпрокурор: В Украине погибло минимум 4 600 мирных жителей, из них 232 ребенка В Украине число подтвержденных жертв среди мирного населения в результате боевых действий со стороны РФ, достигло 4 600, из которых 232 - дети.
В регионе
23 мая 2022 г. 13:06
Генпрокурор: В Украине погибло минимум 4 600 мирных жителей, из них 232 ребенка

В Украине число подтвержденных жертв среди мирного населения в результате боевых действий со стороны РФ, достигло 4 600, из которых 232 - дети.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Эти цифры не включает данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам, что ситуация там катастрофическая: … многие города и поселки разрушены до основания", – сказала она во время открытия в понедельник выставки Russia War Crimes House в здании, которое многие годы было русским домом в Давосе.

Венедиктова подчеркнула, что военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций.

"Типичные для зверств преступления со стороны Вооруженных cил РФ, задокументированные следователями и прокуратурой, говорят об умышленной жестокости и насилии в отношении мирных жителей", – подчеркнула генеральный прокурор.

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