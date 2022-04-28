Генпрокурор Украины: В ходе обыска у домработницы Медведчука изъяли крупную сумму

В ходе санкционированного судом обыска у домработницы народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") изъяли 467 тыс. долларов США и 87 тыс. евро.

В ходе санкционированного судом обыска у домработницы народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") изъяли 467 тыс. долларов США и 87 тыс. евро.

Как передает Report, об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"В ходе расследования уголовного производства по ч.4 ст.110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) у домработницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тыс. долларов и 87 тыс. евро", - написала Венедиктова в Facebook.

Украинский депутат Медведчук, который подозревается в госизмене, был задержан 12 апреля.